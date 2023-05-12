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  6. Эретрия

Жильё с видом на горы в Эретрия, Греция

14 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Эретрия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 4 спальни в Малаконта, Греция
Коттедж 4 спальни
Малаконта, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 4 спальни в Магула, Греция
Коттедж 4 спальни
Магула, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
Таунхаус 2 спальни в Магула, Греция
Таунхаус 2 спальни
Магула, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 137,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Коттедж 2 спальни в Магула, Греция
Коттедж 2 спальни
Магула, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
Вилла 6 спален в Эретрия, Греция
Вилла 6 спален
Эретрия, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 920,000
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 2 спальни в Магула, Греция
Вилла 2 спальни
Магула, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Квартира 1 комната в Эретрия, Греция
Квартира 1 комната
Эретрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 82,000
Предлагается на продажу квартира в районе Эрэтрия, на острове Евия. Квартира находятся в 100…
Коттедж 1 комната в Малаконта, Греция
Коттедж 1 комната
Малаконта, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Котедж расположен в районе Эретрия на острове Эвия. Состоит из пяти уровней. Первый уровень …
Коттедж 5 спален в Эретрия, Греция
Коттедж 5 спален
Эретрия, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
Коттедж 2 спальни в Эретрия, Греция
Коттедж 2 спальни
Эретрия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
Вилла 8 спален в Магула, Греция
Вилла 8 спален
Магула, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
Коттедж 2 спальни в Малаконта, Греция
Коттедж 2 спальни
Малаконта, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 89,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 73 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 2 спальни в Малаконта, Греция
Коттедж 2 спальни
Малаконта, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 73 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
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