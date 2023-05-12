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Коттеджи с видом на море в Эретрия, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Эретрия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 4 спальни в Малаконта, Греция
Коттедж 4 спальни
Малаконта, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 4 спальни в Магула, Греция
Коттедж 4 спальни
Магула, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
Коттедж 1 комната в Малаконта, Греция
Коттедж 1 комната
Малаконта, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Котедж расположен в районе Эретрия на острове Эвия. Состоит из пяти уровней. Первый уровень …
Коттедж 2 спальни в Малаконта, Греция
Коттедж 2 спальни
Малаконта, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 89,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 73 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 2 спальни в Малаконта, Греция
Коттедж 2 спальни
Малаконта, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 73 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
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