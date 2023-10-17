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Коттеджи в Эретрия, Греция

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11 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эретрия, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эретрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€160,000
Коттедж 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эретрия, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эретрия, Греция
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
€168,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Малаконта, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Малаконта, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
€365,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Магула, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Магула, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
€335,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Эретрия, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Эретрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€90,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Магула, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€190,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Малаконта, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Малаконта, Греция
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Котедж расположен в районе Эретрия на острове Эвия. Состоит из пяти уровней. Первый уровень …
€1,10 млн
Коттедж 2 спальни с furnishings в Магула, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
€250,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Эретрия, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Эретрия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
€160,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Малаконта, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Малаконта, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 73 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
€89,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Малаконта, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Малаконта, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 73 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
€140,000
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