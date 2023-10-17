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Квартиры в Эретрия, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Магула, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу квартира в районе Эрэтрия, на острове Евия. Квартира находятся в 100…
€95,000
Realting.com
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