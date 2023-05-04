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Коттеджи в Ereikoussa Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в demos kerkyras, Греция
Коттедж 3 спальни
demos kerkyras, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 365,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на Ионических островах. Коттедж состоит из 3 сп…

Параметры недвижимости в Ereikoussa Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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