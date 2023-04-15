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Купить вилла с видом на море в периферия Эпир, Греция

Ioannina Municipality
2
Preveza Municipality
2
Превеза
2
Янина
2
Igoumenitsa Municipality
1
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1 объект найдено
Вилла 3 спальни роскошные апартаментыв Sivota, Греция
Вилла 3 спальни роскошные апартаменты
Sivota, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 213 м² Количество этажей 1
€ 900,000
& Тета; & Эпсилон; & Сигма; & Пи; & Rho; & омега; & тау; я и альфа; у и бетон; & тау; & альф…

Параметры недвижимости в периферия Эпир, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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