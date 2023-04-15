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Купить вилла в периферия Эпир, Греция

Ioannina Municipality
2
Preveza Municipality
2
Превеза
2
Янина
2
Igoumenitsa Municipality
1
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5 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Preveza Municipality, Греция
Вилла 5 спален
Preveza Municipality, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 1,210,000
&Пи; & Rho; е & бета; & epson; & дзета; & альфа; & Mu; у и тау; & йота; & каппа; & альфа; & …
Вилла 3 спальни роскошные апартаментыв Sivota, Греция
Вилла 3 спальни роскошные апартаменты
Sivota, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 213 м² Количество этажей 1
€ 900,000
& Тета; & Эпсилон; & Сигма; & Пи; & Rho; & омега; & тау; я и альфа; у и бетон; & тау; & альф…
Вилла 5 спаленв Neochori, Греция
Вилла 5 спален
Neochori, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,070,000
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из гостиной с ку…
Вилла 5 комнатв Neokesaria, Греция
Вилла 5 комнат
Neokesaria, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 690,000
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
Вилла 4 спальнив Leptokaria, Греция
Вилла 4 спальни
Leptokaria, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…

Параметры недвижимости в периферия Эпир, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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