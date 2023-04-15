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Купить таунхаус с видом на горы в периферия Эпир, Греция

Ioannina Municipality
4
Янина
4
Igoumenitsa Municipality
3
Таунхаус В архив
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6 объектов найдено
Таунхаус 1 комнатав Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Таунхаус 1 комнатав Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Таунхаус 1 комнатав Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Таунхаус 1 комнатав ano pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
Таунхаус 1 комнатав ano pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
Таунхаус 1 комнатав ano pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…

Параметры недвижимости в периферия Эпир, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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