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26 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Arta Municipality, Греция
4
3
260 м²
Современная вилла расположена в деревне Фурка в 400 метрах от ее центра и в 3800 метрах от ж…
€450,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Arta Municipality, Греция
3
2
100 м²
Мезонет расположен в центре Фурки, напротив прекрасного песчаного пляжа. Есть земельный ок. …
€430,000
Рекомендовать
Дом 1 комната с видом на горы
периферия Эпир, Греция
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€410,000
Рекомендовать
Дом с видом на горы
периферия Эпир, Греция
280 м²
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€470,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на горы
периферия Эпир, Греция
5
240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
€350,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы, с видом на город
периферия Эпир, Греция
5
333 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
€880,000
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с видом на горы, с видом на город
периферия Эпир, Греция
5
435 м²
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
€690,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Arta Municipality, Греция
4
2
150 м²
Современные виллы расположены в деревне Фурка, в 400 метрах от песчаного пляжа. Строительств…
€330,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с Spalni
Arta Municipality, Греция
2
1
94 м²
1/2
Мезонета находится в деревне Фурка, в 600 метрах от песчаного пляжа. Maisonetta находится в …
€169,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Neochori, Греция
4
1
80 м²
1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
€170,000
Рекомендовать
Дуплекс 10 спален
Preveza Municipality, Греция
10
4
630 м²
2
& Pi; & Rho; е & вепсилон; & Эпсу; & Eta; и тау; & Ита; & каппа; & Альфа; & Sigmaf ;: & Pi; …
€195,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален элитную, с Luxury Property, вилла
Preveza Municipality, Греция
10
4
300 м²
2
&Пи; & Rho; е & бета; & epson; & дзета; & альфа; & Mu; у и тау; & йота; & каппа; & альфа; & …
€1,21 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, элитную, роскошные апартаменты
Sivota, Греция
6
3
213 м²
1
& Тета; & Эпсилон; & Сигма; & Пи; & Rho; & омега; & тау; я и альфа; у и бетон; & тау; & альф…
€900,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с Spalni
Arta Municipality, Греция
3
2
90 м²
Этот отель расположен в деревне Фурка, всего в 30 метрах от живописного песчаного пляжа и в …
€195,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с furnishings
Neochori, Греция
8
4
370 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из гостиной с ку…
€1,07 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Kastritsa, Греция
5
3
160 м²
1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€280,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neokesaria, Греция
5
435 м²
2
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
€690,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ioannina Municipality, Греция
10
2
333 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
€880,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Preveza Municipality, Греция
5
2
200 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€280,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Leptokaria, Греция
5
2
240 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с холодильником
Mesovouni, Греция
1
128 м²
1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
€80,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Mesovouni, Греция
1
198 м²
1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
€140,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
1
280 м²
1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€470,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
1
95 м²
1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€210,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
1
60 м²
1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€200,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€410,000
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