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Купить коттедж с видом на горы в периферия Эпир, Греция

Ioannina Municipality
3
Янина
3
Preveza Municipality
1
Превеза
1
Коттедж В архив
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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив Neochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Neochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 5 спаленв Ioannina Municipality, Греция
Коттедж 5 спален
Ioannina Municipality, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 880,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
Коттедж 3 спальнив Preveza Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Preveza Municipality, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 1 комнатав ano pedina, Греция
Коттедж 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…

Параметры недвижимости в периферия Эпир, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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