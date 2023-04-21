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Виллы с видом на горы в Эпира и Западной Македонии, Греция

Ioannina Municipality
2
Preveza Municipality
2
Превеза
2
Янина
2
Igoumenitsa Municipality
1
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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Neokesaria, Греция
Вилла 5 комнат
Neokesaria, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 690,000
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
Вилла 4 спальни в Leptokaria, Греция
Вилла 4 спальни
Leptokaria, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…

Параметры недвижимости в Эпира и Западной Македонии, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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