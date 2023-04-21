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Таунхаусы в Эпира и Западной Македонии, Греция

Ioannina Municipality
4
Янина
4
Igoumenitsa Municipality
3
demos amyntaiou
1
Кастория
1
дим Кастория
1
Таунхаус В архив
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9 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в demos amyntaiou, Греция
Таунхаус 2 спальни
demos amyntaiou, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Таунхаус 2 спальни в Polyneri, Греция
Таунхаус 2 спальни
Polyneri, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 3 спальни в Kastritsa, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kastritsa, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
Таунхаус 1 комната в Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Таунхаус 1 комната в Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Таунхаус 1 комната в Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Таунхаус 1 комната в ano pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
Таунхаус 1 комната в ano pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
Таунхаус 1 комната в ano pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…

Параметры недвижимости в Эпира и Западной Македонии, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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