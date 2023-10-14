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Дома с видом на горы в Эпира и Западной Македонии, Греция

Ioannina Municipality
9
Янина
9
Кастория
7
дим Кастория
7
Arta Municipality
5
Арта
5
Preveza Municipality
4
Превеза
4
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28 объектов найдено
Дом 1 комната с видом на горы в периферия Эпир, Греция
Дом 1 комната с видом на горы
периферия Эпир, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€410,000
Дом с видом на горы в периферия Эпир, Греция
Дом с видом на горы
периферия Эпир, Греция
Площадь 280 м²
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€470,000
Дом 4 спальни с видом на горы в периферия Эпир, Греция
Дом 4 спальни с видом на горы
периферия Эпир, Греция
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
€350,000
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы, с видом на город в периферия Западная Македония, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы, с видом на город
периферия Западная Македония, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€400,000
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы, с видом на город в периферия Эпир, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы, с видом на город
периферия Эпир, Греция
Количество спален 5
Площадь 333 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
€880,000
Дом 5 комнат с парковкой, с видом на горы, с видом на город в периферия Эпир, Греция
Дом 5 комнат с парковкой, с видом на горы, с видом на город
периферия Эпир, Греция
Комнаты 5
Площадь 435 м²
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
€690,000
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы в периферия Западная Македония, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы
периферия Западная Македония, Греция
Количество спален 5
Площадь 120 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
€350,000
Дом 6 спален с парковкой, с видом на горы в периферия Западная Македония, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с видом на горы
периферия Западная Македония, Греция
Количество спален 6
Площадь 330 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€330,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Аминтайо, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Аминтайо, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€110,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Neochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Neochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
€170,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Maniaki, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Maniaki, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€330,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Polyneri, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Polyneri, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€300,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
€350,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Drosopigi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Drosopigi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€165,000
Вилла 5 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Neokesaria, Греция
Вилла 5 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neokesaria, Греция
Комнаты 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
€690,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Ioannina Municipality, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ioannina Municipality, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
€880,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Preveza Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Preveza Municipality, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€280,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в дим Кастория, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
дим Кастория, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€400,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Leptokaria, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Leptokaria, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
€350,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м в северной Греции на стадии строительства. Пер…
€157,500
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chloi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chloi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
€230,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Lavdas, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Lavdas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€640,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с холодильником в Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с холодильником
Mesovouni, Греция
Комнаты 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
€80,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings в Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Mesovouni, Греция
Комнаты 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
€140,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€470,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€200,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€210,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€410,000

Типы недвижимости в Эпира и Западной Македонии

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Эпира и Западной Македонии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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