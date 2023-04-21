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Коттеджи с видом на море в Эпира и Западной Македонии, Греция

Кастория
6
дим Кастория
6
Ioannina Municipality
3
Янина
3
Municipality of Florina
2
Флорина
2
Chloi
1
Maniaki
1
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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Preveza Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Preveza Municipality, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 5 спален в Chloi, Греция
Коттедж 5 спален
Chloi, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…

Параметры недвижимости в Эпира и Западной Македонии, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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