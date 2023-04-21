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Коттеджи с видом на горы в Эпира и Западной Македонии, Греция

Кастория
6
дим Кастория
6
Ioannina Municipality
3
Янина
3
Municipality of Florina
2
Флорина
2
Chloi
1
Maniaki
1
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11 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Neochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Neochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 6 спален в Maniaki, Греция
Коттедж 6 спален
Maniaki, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 5 спален в Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
Kallithea, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
Коттедж 5 спален в Drosopigi, Греция
Коттедж 5 спален
Drosopigi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 5 спален в Ioannina Municipality, Греция
Коттедж 5 спален
Ioannina Municipality, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 880,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
Коттедж 3 спальни в Preveza Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Preveza Municipality, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 5 спален в дим Кастория, Греция
Коттедж 5 спален
дим Кастория, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 6 спален в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 6 спален
Айос-Георгиос, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 157,500
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м в северной Греции на стадии строительства. Пер…
Коттедж 5 спален в Chloi, Греция
Коттедж 5 спален
Chloi, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
Коттедж 4 спальни в Lavdas, Греция
Коттедж 4 спальни
Lavdas, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 1 комната в ano pedina, Греция
Коттедж 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…

Параметры недвижимости в Эпира и Западной Македонии, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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