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Квартиры с видом на горы в Эпира и Западной Македонии, Греция

Arta Municipality
3
Ioannina Municipality
3
Арта
3
Янина
3
Кастория
1
дим Кастория
1
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в дим Кастория, Греция
Квартира 3 спальни
дим Кастория, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на первом этаже…

Параметры недвижимости в Эпира и Западной Македонии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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