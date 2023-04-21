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Квартиры в Эпира и Западной Македонии, Греция

Arta Municipality
3
Ioannina Municipality
3
Арта
3
Янина
3
Кастория
1
дим Кастория
1
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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Петас, Греция
Квартира 2 спальни
Петас, Греция
1 ванных комнат 2 Этаж
€ 185,000
Mpotsari ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 95 m2, 2-й этаж…
Квартира 3 спальни в Oreokastro, Греция
Квартира 3 спальни
Oreokastro, Греция
1 ванных комнат
€ 120,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни,1 Гостиная1 Кухня1 Ванная1 WC Площадь: 94- m2, Полуэтаж …
Квартира 3 спальни в Polydroso, Греция
Квартира 3 спальни
Polydroso, Греция
1 ванных комнат 110 м²
€ 370,000
Chalandri north of Athens Polydroso area, apartment of 110 sq.m. 2nd floor in very good cond…
Квартира 52 спальни в Петас, Греция
Квартира 52 спальни
Петас, Греция
1 ванных комнат
€ 58,000
Mpotsari ПРОДАЁТСЯ Квартира 52 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 49 m2, Цоколь …
Квартира 1 спальня в Петас, Греция
Квартира 1 спальня
Петас, Греция
1 ванных комнат
€ 75,000
Mpotsari ПРОДАЁТСЯ Квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 50 m2, Цоколь э…
Квартира 2 спальни в Oreokastro, Греция
Квартира 2 спальни
Oreokastro, Греция
2 ванных комнат 1 Этаж
€ 155,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 1-й этаж,…
Квартира 3 спальни в дим Кастория, Греция
Квартира 3 спальни
дим Кастория, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на первом этаже…

Параметры недвижимости в Эпира и Западной Македонии, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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