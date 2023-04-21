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Греция
Эпира и Западной Македонии
Жильё в Эпира и Западной Македонии, Греция
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Квартира 2 спальни
Петас, Греция
1 ванных комнат
2 Этаж
€ 185,000
Mpotsari ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 95 m2, 2-й этаж…
Квартира 3 спальни
Oreokastro, Греция
1 ванных комнат
€ 120,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни,1 Гостиная1 Кухня1 Ванная1 WC Площадь: 94- m2, Полуэтаж …
Квартира 3 спальни
Polydroso, Греция
1 ванных комнат
110 м²
€ 370,000
Chalandri north of Athens Polydroso area, apartment of 110 sq.m. 2nd floor in very good cond…
Таунхаус 2 спальни
demos amyntaiou, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Квартира 52 спальни
Петас, Греция
1 ванных комнат
€ 58,000
Mpotsari ПРОДАЁТСЯ Квартира 52 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 49 m2, Цоколь …
Квартира 1 спальня
Петас, Греция
1 ванных комнат
€ 75,000
Mpotsari ПРОДАЁТСЯ Квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 50 m2, Цоколь э…
Коттедж 4 спальни
Neochori, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 6 спален
Maniaki, Греция
10 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Дуплекс 10 спален
Preveza Municipality, Греция
4 ванных комнат
630 м²
Количество этажей 2
€ 195,000
& Pi; & Rho; е & вепсилон; & Эпсу; & Eta; и тау; & Ита; & каппа; & Альфа; & Sigmaf ;: & Pi; …
Вилла 5 спален
Preveza Municipality, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 1,210,000
&Пи; & Rho; е & бета; & epson; & дзета; & альфа; & Mu; у и тау; & йота; & каппа; & альфа; & …
Вилла 3 спальни роскошные апартаменты
Sivota, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
213 м²
Количество этажей 1
€ 900,000
& Тета; & Эпсилон; & Сигма; & Пи; & Rho; & омега; & тау; я и альфа; у и бетон; & тау; & альф…
Квартира 2 спальни
Oreokastro, Греция
2 ванных комнат
1 Этаж
€ 155,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 1-й этаж,…
Дом 2 спальни
Tetralofos, Греция
1 ванных комнат
85 м²
€ 50,000
Код недвижимости: 1399 - ПРОДАЕТСЯ 2 Спальни, Дом общей площадью 85 кв.м, 2 уровни Ellispont…
Таунхаус 2 спальни
Polyneri, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Коттедж 4 спальни
Polykarpi, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 189 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Вилла 5 спален
Neochori, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,070,000
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из гостиной с ку…
Таунхаус 3 спальни
Kastritsa, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
Коттедж 5 спален
Kallithea, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
Коттедж 5 спален
Drosopigi, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Вилла 5 комнат
Neokesaria, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 690,000
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
Коттедж 5 спален
Ioannina Municipality, Греция
10 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 880,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
Коттедж 3 спальни
Preveza Municipality, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 5 спален
дим Кастория, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Вилла 4 спальни
Leptokaria, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
Коттедж 6 спален
Айос-Георгиос, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 157,500
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м в северной Греции на стадии строительства. Пер…
Коттедж 5 спален
Chloi, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
Коттедж 4 спальни
Lavdas, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 85,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
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Параметры недвижимости в Эпира и Западной Македонии, Греция
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