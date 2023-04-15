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Купить недвижимость в периферия Эпир, Греция

Ioannina Municipality
12
Янина
12
Igoumenitsa Municipality
4
Preveza Municipality
4
Превеза
4
Arta Municipality
3
Арта
3
23 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Петас, Греция
Квартира 2 спальни
Петас, Греция
1 ванных комнат 2 Этаж
€ 185,000
Mpotsari ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 95 m2, 2-й этаж…
Квартира 3 спальнив Oreokastro, Греция
Квартира 3 спальни
Oreokastro, Греция
1 ванных комнат
€ 120,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни,1 Гостиная1 Кухня1 Ванная1 WC Площадь: 94- m2, Полуэтаж …
Квартира 3 спальнив Polydroso, Греция
Квартира 3 спальни
Polydroso, Греция
1 ванных комнат 110 м²
€ 370,000
Chalandri north of Athens Polydroso area, apartment of 110 sq.m. 2nd floor in very good cond…
Квартира 52 спальнив Петас, Греция
Квартира 52 спальни
Петас, Греция
1 ванных комнат
€ 58,000
Mpotsari ПРОДАЁТСЯ Квартира 52 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 49 m2, Цоколь …
Квартира 1 спальняв Петас, Греция
Квартира 1 спальня
Петас, Греция
1 ванных комнат
€ 75,000
Mpotsari ПРОДАЁТСЯ Квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 50 m2, Цоколь э…
Коттедж 4 спальнив Neochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Neochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
Дуплекс 10 спаленв Preveza Municipality, Греция
Дуплекс 10 спален
Preveza Municipality, Греция
4 ванных комнат 630 м² Количество этажей 2
€ 195,000
& Pi; & Rho; е & вепсилон; & Эпсу; & Eta; и тау; & Ита; & каппа; & Альфа; & Sigmaf ;: & Pi; …
Вилла 5 спаленв Preveza Municipality, Греция
Вилла 5 спален
Preveza Municipality, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 1,210,000
&Пи; & Rho; е & бета; & epson; & дзета; & альфа; & Mu; у и тау; & йота; & каппа; & альфа; & …
Вилла 3 спальни роскошные апартаментыв Sivota, Греция
Вилла 3 спальни роскошные апартаменты
Sivota, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 213 м² Количество этажей 1
€ 900,000
& Тета; & Эпсилон; & Сигма; & Пи; & Rho; & омега; & тау; я и альфа; у и бетон; & тау; & альф…
Квартира 2 спальнив Oreokastro, Греция
Квартира 2 спальни
Oreokastro, Греция
2 ванных комнат 1 Этаж
€ 155,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 1-й этаж,…
Вилла 5 спаленв Neochori, Греция
Вилла 5 спален
Neochori, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,070,000
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из гостиной с ку…
Таунхаус 3 спальнив Kastritsa, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kastritsa, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
Вилла 5 комнатв Neokesaria, Греция
Вилла 5 комнат
Neokesaria, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 690,000
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
Коттедж 5 спаленв Ioannina Municipality, Греция
Коттедж 5 спален
Ioannina Municipality, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 880,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
Коттедж 3 спальнив Preveza Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Preveza Municipality, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Вилла 4 спальнив Leptokaria, Греция
Вилла 4 спальни
Leptokaria, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
Таунхаус 1 комнатав Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Таунхаус 1 комнатав Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Таунхаус 1 комнатав Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Коттедж 1 комнатав ano pedina, Греция
Коттедж 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
Таунхаус 1 комнатав ano pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
Таунхаус 1 комнатав ano pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
Таунхаус 1 комнатав ano pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…

Параметры недвижимости в периферия Эпир, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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