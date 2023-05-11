Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Эпаноми
  7. Виллы

Виллы в Эпаноми, Греция

Вилла В архив
Очистить
4 объекта найдено
Вилла 5 спален в Эпаноми, Греция
Вилла 5 спален
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 1,400,000
Вилла 5 спален в Эпаноми, Греция
Вилла 5 спален
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Вилла 7 спален в Эпаноми, Греция
Вилла 7 спален
Эпаноми, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 550,000
Вилла 9 спален в Эпаноми, Греция
Вилла 9 спален
Эпаноми, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 850,000
Realting.com
Перейти