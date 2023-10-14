Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Эпаноми
  5. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Эпаноми, Греция

двухкомнатные
4
Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Эпаноми, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€130,000
Realting.com
Перейти