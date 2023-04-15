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Купить вилла с бассейном в периферийная единица Элида, Греция

Municipality of Andravida and Kyllini
2
Municipality of Ilida
2
Пиргос
2
Municipality of Zacharo
1
Амалиада
1
Вартоломьон
1
Захаро
1
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4 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Пиргос, Греция
Вилла 4 спальни
Пиргос, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 5 спаленв Кардамас, Греция
Вилла 5 спален
Кардамас, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 630 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 8 спаленв Неохори Миртутион, Греция
Вилла 8 спален
Неохори Миртутион, Греция
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительства.…
Вилла 3 спальнив Захаро, Греция
Вилла 3 спальни
Захаро, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …

Параметры недвижимости в периферийная единица Элида, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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