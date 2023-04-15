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Купить вилла с видом на горы в периферийная единица Элида, Греция

Municipality of Andravida and Kyllini
2
Municipality of Ilida
2
Пиргос
2
Municipality of Zacharo
1
Амалиада
1
Вартоломьон
1
Захаро
1
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3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Сости, Греция
Вилла 4 спальни
Сости, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается 3-этажная вилла площадью 365 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Вилла 8 спаленв Границейка, Греция
Вилла 8 спален
Границейка, Греция
13 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Вилла 3 спальнив Захаро, Греция
Вилла 3 спальни
Захаро, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …

Параметры недвижимости в периферийная единица Элида, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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