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Купить таунхаус в периферийная единица Элида, Греция

Municipality of Andravida and Kyllini
2
Municipality of Ilida
1
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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Кастро, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кастро, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 460,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
Таунхаус 2 спальнив Кастро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Кастро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Таунхаус 1 комнатав Ровиата, Греция
Таунхаус 1 комната
Ровиата, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Элида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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