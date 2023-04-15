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Купить недвижимость с видом на море в периферийная единица Элида, Греция

Пиргос
14
Municipality of Ilida
7
Municipality of Andravida and Kyllini
5
Municipality of Zacharo
3
Амалиада
3
Захаро
3
Вартоломьон
2
Municipality of Ancient Olympia
1
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13 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Кардамас, Греция
Вилла 5 спален
Кардамас, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 630 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 4 спальнив Кастро, Греция
Вилла 4 спальни
Кастро, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Таунхаус 2 спальнив Кастро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Кастро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Квартира 2 спальнив Лампети, Греция
Квартира 2 спальни
Лампети, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 108 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Коттедж 2 спальнив Неохори Миртутион, Греция
Коттедж 2 спальни
Неохори Миртутион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Коттедж 7 спаленв Захаро, Греция
Коттедж 7 спален
Захаро, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Вилла 8 спаленв Неохори Миртутион, Греция
Вилла 8 спален
Неохори Миртутион, Греция
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительства.…
Вилла 4 спальнив Сости, Греция
Вилла 4 спальни
Сости, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается 3-этажная вилла площадью 365 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Вилла 8 спаленв Границейка, Греция
Вилла 8 спален
Границейка, Греция
13 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Вилла 3 спальнив Захаро, Греция
Вилла 3 спальни
Захаро, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Коттедж 2 спальнив Границейка, Греция
Коттедж 2 спальни
Границейка, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 81 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальнив Дунайка, Греция
Коттедж 4 спальни
Дунайка, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Квартира 2 спальнив Като Кавури, Греция
Квартира 2 спальни
Като Кавури, Греция
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …

Параметры недвижимости в периферийная единица Элида, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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