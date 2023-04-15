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Купить коттедж с видом на море в периферийная единица Элида, Греция

Municipality of Ilida
4
Municipality of Zacharo
2
Амалиада
2
Захаро
2
Пиргос
2
Municipality of Andravida and Kyllini
1
Вартоломьон
1
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4 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Неохори Миртутион, Греция
Коттедж 2 спальни
Неохори Миртутион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Коттедж 7 спаленв Захаро, Греция
Коттедж 7 спален
Захаро, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Коттедж 4 спальнив Дунайка, Греция
Коттедж 4 спальни
Дунайка, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 2 спальнив Границейка, Греция
Коттедж 2 спальни
Границейка, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 81 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…

Параметры недвижимости в периферийная единица Элида, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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