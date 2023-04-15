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Купить квартиру с видом на море в периферийная единица Элида, Греция

Пиргос
10
Municipality of Ancient Olympia
1
Архея Олимпия
1
Квартира В архив
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Лампети, Греция
Квартира 2 спальни
Лампети, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 108 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 2 спальнив Като Кавури, Греция
Квартира 2 спальни
Като Кавури, Греция
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …

Параметры недвижимости в периферийная единица Элида, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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