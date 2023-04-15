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Купить недвижимость в периферийная единица Элида, Греция

Пиргос
14
Municipality of Ilida
7
Municipality of Andravida and Kyllini
5
Municipality of Zacharo
3
Амалиада
3
Захаро
3
Вартоломьон
2
Municipality of Ancient Olympia
1
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30 объектов найдено
Коттедж 2 комнатыв Курутас, Греция
Коттедж 2 комнаты
Курутас, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 83 кв.м на Западном Пелопоннесе. У объекта есть камин. …
Квартира 2 спальнив Пиргос, Греция
Квартира 2 спальни
Пиргос, Греция
1 ванных комнат 90 м²
€ 145,000
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens South: Agios Dimitrios - Monastirio 93 Sq…
Вилла 4 спальнив Пиргос, Греция
Вилла 4 спальни
Пиргос, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Квартира 2 спальнив Лампети, Греция
Квартира 2 спальни
Лампети, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 68,000
Продается квартира площадью 82 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Квартира 1 спальняв Лампети, Греция
Квартира 1 спальня
Лампети, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 52 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Вилла 5 спаленв Кардамас, Греция
Вилла 5 спален
Кардамас, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 630 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 4 спальнив Кастро, Греция
Вилла 4 спальни
Кастро, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Квартира 1 спальняв Пиргос, Греция
Квартира 1 спальня
Пиргос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Таунхаус 3 спальнив Кастро, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кастро, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 460,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
Коттедж 5 спаленв Кардамас, Греция
Коттедж 5 спален
Кардамас, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительств…
Таунхаус 2 спальнив Кастро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Кастро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Квартира 1 спальняв Лампети, Греция
Квартира 1 спальня
Лампети, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 66,000
Продается квартира площадью 53 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Квартира 2 спальнив Лампети, Греция
Квартира 2 спальни
Лампети, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 108 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 2 спальнив Лампети, Греция
Квартира 2 спальни
Лампети, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 55,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Квартира 2 спальнив Пиргос, Греция
Квартира 2 спальни
Пиргос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
Коттедж 2 спальнив Неохори Миртутион, Греция
Коттедж 2 спальни
Неохори Миртутион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Квартира 2 спальнив Лампети, Греция
Квартира 2 спальни
Лампети, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 50,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Коттедж 7 спаленв Захаро, Греция
Коттедж 7 спален
Захаро, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Коттедж 3 спальнив Захаро, Греция
Коттедж 3 спальни
Захаро, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Вилла 8 спаленв Неохори Миртутион, Греция
Вилла 8 спален
Неохори Миртутион, Греция
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительства.…
Вилла 4 спальнив Сости, Греция
Вилла 4 спальни
Сости, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается 3-этажная вилла площадью 365 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Коттедж 1 комнатав Кардамас, Греция
Коттедж 1 комната
Кардамас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается недостроенный коттедж площадью 136 кв.м. на полуострове Пелопоннес,в Амалиаде. Ест…
Вилла 8 спаленв Границейка, Греция
Вилла 8 спален
Границейка, Греция
13 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Коттедж 1 комнатав Ластейка, Греция
Коттедж 1 комната
Ластейка, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Котедж расположен в районе Агиос Иоаннис, муниципалитета города Пиргос. На большом участке п…
Вилла 3 спальнив Захаро, Греция
Вилла 3 спальни
Захаро, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Коттедж 2 спальнив Границейка, Греция
Коттедж 2 спальни
Границейка, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 81 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальнив Дунайка, Греция
Коттедж 4 спальни
Дунайка, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Квартира 1 спальняв Архея Олимпия, Греция
Квартира 1 спальня
Архея Олимпия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 58,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Квартира 2 спальнив Като Кавури, Греция
Квартира 2 спальни
Като Кавури, Греция
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Таунхаус 1 комнатав Ровиата, Греция
Таунхаус 1 комната
Ровиата, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Элида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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