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Квартиры в Элефтеруполис, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Элефтеруполис, Греция
Квартира 3 комнаты
Элефтеруполис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 1
€ 120,000
Квартира 2 комнаты в Элефтеруполис, Греция
Квартира 2 комнаты
Элефтеруполис, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
€ 65,000
Квартира 3 комнаты в Panagia, Греция
Квартира 3 комнаты
Panagia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Этаж 1
€ 92,000
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