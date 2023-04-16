Купить коттедж в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

Коттедж 5 спален Kordelio - Evosmos Municipality, Греция 7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 550,000

Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…