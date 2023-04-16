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Купить коттедж в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 82,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
Коттедж 5 спаленв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 5 спален
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…

Параметры недвижимости в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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