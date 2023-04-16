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Купить квартиру с видом на море в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 107,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 109 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…

Параметры недвижимости в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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