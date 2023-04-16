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Купить недвижимость в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

26 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 82,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
Квартира 1 спальняв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 54 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 77 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 107,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 2 комнатыв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2 Количество комнат 4/1 Этаж
€ 62,000
Продается квартира площадью 37 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 125,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 63 м²
€ 140,000
Код недвижимости: HPS3226 - Квартира на продажу в Элефтерио-Корделио Нео Корделио за € 1.450…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 101 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 70 м²
€ 78,000
Property Code: HPS1394 - Apartment FOR SALE in Ampelokipoi Vosporos for €78.000 . This 70 sq…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 85 м²
€ 84,000
Код недвижимости: HPS1386 - Квартира на продажу в Evosmos Euaggelismos - Neos Koukloutzas дл…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 90 м²
€ 110,000
Property Code: HPS1102 - Apartment FOR SALE in Menemeni Center for €110.000. This 90 sq. m. …
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 85 м²
€ 95,000
Property Code: HPS969 - Apartment FOR SALE in Eleftherio-Kordelio Neo Kordelio for €95.000. …
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 109 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 67,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Коттедж 5 спаленв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 5 спален
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
Квартира 1 спальняв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 78,000
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 112 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 121,000
Продается квартира площадью 104 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 126,000
Продается квартира площадью 109 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 114,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 122,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 63,000
Продается квартира площадью 103 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сос…

Параметры недвижимости в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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