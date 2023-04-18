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Купить недвижимость с видом на горы в Элассона, Греция

3 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Giannota, Греция
Квартира 4 комнаты
Giannota, Греция
4 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 140 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Коттедж 2 спальнив Giannota, Греция
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
Коттедж 2 спальнив Giannota, Греция
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
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