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Купить коттедж с видом на горы в Элассона, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Giannota, Греция
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
Коттедж 2 спальнив Giannota, Греция
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
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