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Купить квартиру с видом на горы в Элассона, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Giannota, Греция
Квартира 4 комнаты
Giannota, Греция
4 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 140 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
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