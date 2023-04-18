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Купить квартиру в Элассона, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Giannota, Греция
Квартира 4 комнаты
Giannota, Греция
4 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 140 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 2 спальнив Giannota, Греция
Квартира 2 спальни
Giannota, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 125 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
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