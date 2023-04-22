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Квартиры в Эйон, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Diyeliotika, Греция
Квартира 2 спальни
Diyeliotika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 2 спальни в paralia porobitsas, Греция
Квартира 2 спальни
paralia porobitsas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 98,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
Квартира 2 спальни в paralia porobitsas, Греция
Квартира 2 спальни
paralia porobitsas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 101,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…

Параметры недвижимости в Эйон, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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