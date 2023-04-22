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Жильё в Эйон, Греция

13 объектов найдено
Таунхаус 6 спален в Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 6 спален
Municipality of Aigialeia, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Квартира 2 спальни в Diyeliotika, Греция
Квартира 2 спальни
Diyeliotika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Коттедж 3 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 2 спальни в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Коттедж 2 спальни в Valimitika, Греция
Коттедж 2 спальни
Valimitika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
Коттедж 2 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 2 спальни
Диакоптон, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
Коттедж 4 спальни в Elaionas, Греция
Коттедж 4 спальни
Elaionas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Квартира 2 спальни в paralia porobitsas, Греция
Квартира 2 спальни
paralia porobitsas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 98,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
Квартира 2 спальни в paralia porobitsas, Греция
Квартира 2 спальни
paralia porobitsas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 101,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
Вилла 4 спальни в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальни в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальни в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…

Параметры недвижимости в Эйон, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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