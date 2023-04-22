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Виллы в Эдеса, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Samari, Греция
Вилла 7 комнат
Samari, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 525,000
Предлагаем Вашему вниманию комфортную виллу в одном из крупных городов, который расположен н…

Параметры недвижимости в Эдеса, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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