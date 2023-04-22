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Коттеджи в Эдеса, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Notia, Греция
Коттедж 3 спальни
Notia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 3 спальн…
Коттедж 4 спальни в Айос-Панделеимон, Греция
Коттедж 4 спальни
Айос-Панделеимон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальн…
Коттедж 8 спален в demos edessas, Греция
Коттедж 8 спален
demos edessas, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из 3…
Коттедж 4 спальни в Орма, Греция
Коттедж 4 спальни
Орма, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в регионе Каймактсалан. Первый этаж состоит из…
Коттедж 1 спальня в Ano Grammatiko, Греция
Коттедж 1 спальня
Ano Grammatiko, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 39,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из одной спа…
Коттедж 3 спальни в Agios Athanasios, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Athanasios, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в регионе Каймактсалан. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни в Лутраки, Греция
Коттедж 2 спальни
Лутраки, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 2 спальн…

Параметры недвижимости в Эдеса, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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