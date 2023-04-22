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Квартиры с видом на горы в Эдеса, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Лутраки, Греция
Квартира 3 комнаты
Лутраки, Греция
3 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в регионе Каймактсалан. Квартира расположена на этаже и…

Параметры недвижимости в Эдеса, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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