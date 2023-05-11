Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Восточная Македония и Фракия
  5. Виллы

Виллы с бассейном в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

Kavala Prefecture
12
Кавала
12
Вилла В архив
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Потос, Греция
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 485,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Вилла 5 спален в Скала Рахонио, Греция
Вилла 5 спален
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 8 спален в Diomidia, Греция
Вилла 8 спален
Diomidia, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Вилла 5 спален в дим Александруполис, Греция
Вилла 5 спален
дим Александруполис, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 820,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …

Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти