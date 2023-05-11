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Виллы с видом на море в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

Kavala Prefecture
12
Кавала
12
Вилла В архив
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10 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Скала Сотирос, Греция
Вилла 3 спальни
Скала Сотирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 630,000
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
Вилла 3 спальни в Потос, Греция
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 485,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Вилла 5 спален в Скала Рахонио, Греция
Вилла 5 спален
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 10 спален в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 10 спален
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€ 2,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 806 кв.м в Кавале. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальни в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 4 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 5 спален в дим Александруполис, Греция
Вилла 5 спален
дим Александруполис, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 820,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Вилла 2 спальни в Принос, Греция
Вилла 2 спальни
Принос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
Вилла 3 спальни в Zarkadia, Греция
Вилла 3 спальни
Zarkadia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 266 кв.м в Кавале на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 6 спален в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 6 спален
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…

Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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