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Таунхаусы с видом на море в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

Kavala Prefecture
15
Кавала
15
Таунхаус В архив
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11 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 3
€ 400,000
Продаётся трехэтажный таунхаус площадью 177 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из …
Таунхаус 2 спальни в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 2 спальни
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 4 спальни в Скала Марион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Скала Марион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
Таунхаус 4 спальни в Kavala Prefecture, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 235,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 3 спальни в Kavala Prefecture, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 3 спальни в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 3 спальни
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 5 спален в Nea Iraklitsa, Греция
Таунхаус 5 спален
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 спальни в Kavala Prefecture, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Таунхаус 2 спальни в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 2 спальни
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
Таунхаус 2 спальни в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 2 спальни
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
Таунхаус 2 спальни в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 2 спальни
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…

Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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