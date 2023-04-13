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Купить недвижимость с бассейном в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

Xanthi Municipality
17
Ксанти
17
Драма
16
дим Драма
16
Тасос
14
Лименария
10
demos thasou
8
Nikisiani
5
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12 объектов найдено
Дом 5 спаленв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
7 Количество комнат 300 м²
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 1 комнатав периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 1 комната
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
1 Количество комнат 550 м²
€ 5,000,000
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Дом 3 спальнив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
5 Количество комнат 270 м²
€ 485,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Дом 3 спальнив Скала Марион, Греция
Дом 3 спальни
Скала Марион, Греция
3 Количество комнат 220 м² -1 Этаж
€ 670,000
Skala Marion ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Кухня 4 Ванная Площадь: 220 m2, 2 Уровни, Новостро…
Квартира 4 спальнив Ofrynio Beach, Греция
Квартира 4 спальни
Ofrynio Beach, Греция
4 Количество комнат 300 м² -1 Этаж
€ 750,000
Ag. Ioannis ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 300 m2, Цоко…
Дом 3 спальнив Ofrynio Beach, Греция
Дом 3 спальни
Ofrynio Beach, Греция
3 Количество комнат 109 м² -1 Этаж
€ 327,000
Paralia Ofriniou ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 109 m2, 2 Ур…
Дом 3 спальнив Nea Iraklitsa, Греция
Дом 3 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
3 Количество комнат 109 м² -1 Этаж
€ 310,000
Nea Iraklitsa ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 109 m2, , Новос…
Вилла 3 спальнив Потос, Греция
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 485,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 1 комнатав Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Вилла 5 спаленв Скала Рахонио, Греция
Вилла 5 спален
Скала Рахонио, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 8 спаленв Diomidia, Греция
Вилла 8 спален
Diomidia, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Вилла 5 спаленв дим Александруполис, Греция
Вилла 5 спален
дим Александруполис, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 820,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …

Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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