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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Дома
Купить дом с бассейном в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Кавала
237
Xanthi Municipality
9
Драма
9
Ксанти
9
Лименария
9
дим Драма
9
demos thasou
8
Тасос
8
Кринидес
5
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11 объектов найдено
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Дом 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
7 Количество комнат
300 м²
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 1 комната
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
1 Количество комнат
550 м²
€ 5,000,000
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
5 Количество комнат
270 м²
€ 485,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Дом 3 спальни
Скала Марион, Греция
3 Количество комнат
220 м²
-1 Этаж
€ 670,000
Skala Marion ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Кухня 4 Ванная Площадь: 220 m2, 2 Уровни, Новостро…
Дом 3 спальни
Ofrynio Beach, Греция
3 Количество комнат
109 м²
-1 Этаж
€ 327,000
Paralia Ofriniou ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 109 m2, 2 Ур…
Дом 3 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
3 Количество комнат
109 м²
-1 Этаж
€ 310,000
Nea Iraklitsa ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 109 m2, , Новос…
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 485,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Вилла 5 спален
Скала Рахонио, Греция
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 8 спален
Diomidia, Греция
10 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Вилла 5 спален
дим Александруполис, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 820,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
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