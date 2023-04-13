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Купить дом с видом на море в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

Кавала
237
Xanthi Municipality
9
Драма
9
Ксанти
9
Лименария
9
дим Драма
9
demos thasou
8
Тасос
8
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64 объекта найдено
Дом 4 спальнив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
5 Количество комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Дом 2 спальнив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
3 Количество комнат 130 м²
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
Дом 4 спальнив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
6 Количество комнат 340 м²
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 3 спальнив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
270 м²
€ 480,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
Дом 10 спаленв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 10 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
16 Количество комнат 806 м²
€ 2,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 806 кв.м в Кавале. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 3 спальнив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
196 м²
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Дом 4 спальнив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
250 м²
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одного санузл…
Дом 5 спаленв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
7 Количество комнат 300 м²
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 1 комнатав периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 1 комната
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
1 Количество комнат 550 м²
€ 5,000,000
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Дом 4 спальнив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
8 Количество комнат 240 м² Количество этажей 4
€ 430,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
Дом 4 комнатыв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 комнаты
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4 Количество комнат 177 м² Количество этажей 3
€ 400,000
Продаётся трехэтажный таунхаус площадью 177 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из …
Дом 3 спальнив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
5 Количество комнат 270 м²
€ 485,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Дом 2 спальнив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
101 м²
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 2 спальны…
Домв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
240 м²
€ 605,000
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
Домв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
210 м²
€ 500,000
Продается коттедж с небольшим участком на одном из красивейший островов в Эгейском море, Тас…
Дом 6 спаленв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 6 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
8 Количество комнат 340 м²
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 3 спальнив Скала Марион, Греция
Дом 3 спальни
Скала Марион, Греция
3 Количество комнат 220 м² -1 Этаж
€ 670,000
Skala Marion ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Кухня 4 Ванная Площадь: 220 m2, 2 Уровни, Новостро…
Дом 6 спаленв Nea Iraklitsa, Греция
Дом 6 спален
Nea Iraklitsa, Греция
6 Количество комнат 700 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Nea Iraklitsa ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 700 m2, 3…
Дом 3 спальнив Ofrynio Beach, Греция
Дом 3 спальни
Ofrynio Beach, Греция
3 Количество комнат 109 м² -1 Этаж
€ 327,000
Paralia Ofriniou ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 109 m2, 2 Ур…
Дом 3 спальнив Nea Iraklitsa, Греция
Дом 3 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
3 Количество комнат 109 м² -1 Этаж
€ 310,000
Nea Iraklitsa ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 109 m2, , Новос…
Коттедж 2 спальнив Скала Калирахис, Греция
Коттедж 2 спальни
Скала Калирахис, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 2 спальных…
Дом 3 комнатыв Скала Рахонио, Греция
Дом 3 комнаты
Скала Рахонио, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м² 2 Этаж
€ 180,000
Тассос, Скала Рачониу: Продается недавно построенный дом площадью 160 кв.м. 3 уровня в отлич…
Коттедж 1 спальняв Ормос Принос, Греция
Коттедж 1 спальня
Ормос Принос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 144,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 43 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из одной спал…
Дом 3 комнатыв Elaiochori, Греция
Дом 3 комнаты
Elaiochori, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 2 Этаж
€ 700,000
Продается 3 - этажный загородный дом, буквально с видом на море, с потрясающим видом на Эгей…
Коттедж 5 комнатв Кастро, Греция
Коттедж 5 комнат
Кастро, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 500,000
Продается коттедж с небольшим участком на одном из красивейший островов в Эгейском море, Тас…
Коттедж 6 комнатв Кастро, Греция
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 605,000
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
Коттедж 1 комнатав Скала Марион, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Марион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 285,000
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
Коттедж 3 спальнив Скала Калирахис, Греция
Коттедж 3 спальни
Скала Калирахис, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 3 спальных…
Коттедж 2 спальнив Скала Сотирос, Греция
Коттедж 2 спальни
Скала Сотирос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 2 спальны…
Вилла 3 спальнив Потос, Греция
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 485,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…

Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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