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Коттеджи с бассейном в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

Kavala Prefecture
32
Кавала
32
Xanthi Municipality
4
Ксанти
4
Драма
3
дим Драма
3
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Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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