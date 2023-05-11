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  5. Коттеджи

Коттеджи с видом на море в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

Kavala Prefecture
38
Кавала
38
Xanthi Municipality
5
Ксанти
5
Драма
3
дим Драма
3
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21 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Скала Калирахис, Греция
Коттедж 2 спальни
Скала Калирахис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 1 спальня в Ормос Принос, Греция
Коттедж 1 спальня
Ормос Принос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 144,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 43 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из одной спал…
Коттедж 5 комнат в Кастро, Греция
Коттедж 5 комнат
Кастро, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 500,000
Продается коттедж с небольшим участком на одном из красивейший островов в Эгейском море, Тас…
Коттедж 6 комнат в Кастро, Греция
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 2
€ 605,000
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
Коттедж 1 комната в Скала Марион, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Марион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 285,000
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
Коттедж 3 спальни в Скала Калирахис, Греция
Коттедж 3 спальни
Скала Калирахис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 3 спальных…
Коттедж 2 спальни в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
Коттедж 2 спальни в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 135,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
Коттедж 3 спальни в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 3 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одног…
Коттедж 5 спален в Nea Iraklitsa, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Кавале. Второй этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 2 спальни в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 2 спальни в Потамья, Греция
Коттедж 2 спальни
Потамья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 2 спальни в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 2 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из гос…
Коттедж 5 спален в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 5 спален
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 4 спальни в Kavala Prefecture, Греция
Коттедж 4 спальни
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одного санузл…
Коттедж 3 спальни в Elaiochori, Греция
Коттедж 3 спальни
Elaiochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 3 спальни в Потамья, Греция
Коттедж 3 спальни
Потамья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 480,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 6 спален в Agiasma, Греция
Коттедж 6 спален
Agiasma, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 1 спальня в Большой Принос, Греция
Коттедж 1 спальня
Большой Принос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 153 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 3 спальни в Eleftheres, Греция
Коттедж 3 спальни
Eleftheres, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…

Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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