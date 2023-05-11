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Коттеджи в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

Kavala Prefecture
38
Кавала
38
Xanthi Municipality
5
Ксанти
5
Драма
3
дим Драма
3
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49 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Дадья, Греция
Коттедж 5 спален
Дадья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 290,000
На продажу жилой дом 350 кв.м отличной конструкции в Драме. Дом состоит из гостиной с камино…
Коттедж 6 комнат в Керамоти, Греция
Коттедж 6 комнат
Керамоти, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 186 кв.м в Кавале. Недвижимость продается с мебелью. К …
Коттедж 5 спален в Zygos, Греция
Коттедж 5 спален
Zygos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 2 спальни в Скала Калирахис, Греция
Коттедж 2 спальни
Скала Калирахис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 1 спальня в Paradisos, Греция
Коттедж 1 спальня
Paradisos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Кавале. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 3 спальни в Exochi, Греция
Коттедж 3 спальни
Exochi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
€ 1,000,000
Voula Exochi area, maisonette of 166sq.m. under construction, luxurious and minimal style - …
Коттедж 5 спален в Folia, Греция
Коттедж 5 спален
Folia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 65,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Кавале на стадии строительства. Первый этаж …
Коттедж 7 комнат в Xanthi Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Xanthi Municipality, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продаётся здание в историческом центре города Ксанти, построено 1882ом году.В доме два этажа…
Коттедж 1 спальня в Ормос Принос, Греция
Коттедж 1 спальня
Ормос Принос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 144,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 43 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из одной спал…
Коттедж 6 комнат в Кастро, Греция
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 2
€ 220,000
Продается двухэтажный дом на острове Тасос. Он находится в 10 минутах езды на машине от Скал…
Коттедж 5 комнат в Кастро, Греция
Коттедж 5 комнат
Кастро, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 500,000
Продается коттедж с небольшим участком на одном из красивейший островов в Эгейском море, Тас…
Коттедж 1 комната в Кастро, Греция
Коттедж 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 400,000
Продается трехэтажный коттедж площадью 200 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором о…
Коттедж 5 комнат в Кастро, Греция
Коттедж 5 комнат
Кастро, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 300,000
Продаются новые коттеджи в 250 м от туристического поселка о-ова Тасос. Коттеджи находятся н…
Коттедж 6 комнат в Кастро, Греция
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 2
€ 605,000
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
Коттедж 4 спальни в Тасос, Греция
Коттедж 4 спальни
Тасос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Коттедж 1 комната в Скала Марион, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Марион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 285,000
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
Коттедж 1 комната в Кастро, Греция
Коттедж 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 300 кв.м на о-ве Тасос. Первый этаж (100 кв.м) сост…
Коттедж 3 спальни в Скала Калирахис, Греция
Коттедж 3 спальни
Скала Калирахис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 3 спальных…
Коттедж 3 спальни в Теологос, Греция
Коттедж 3 спальни
Теологос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 425,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 1 комната в Теологос, Греция
Коттедж 1 комната
Теологос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 160,000
Продаётся двухэтажный каменный коттедж площадью 120 кв.м. Хозяин сделал капитальный ремонт в…
Коттедж 3 спальни в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 3 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 2 спальни в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
Коттедж 2 спальни в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 135,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
Коттедж 3 спальни в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 3 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одног…
Коттедж 5 спален в Nea Iraklitsa, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Кавале. Второй этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 2 спальни в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 2 спальни в Потамья, Греция
Коттедж 2 спальни
Потамья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 2 спальни в Мариес, Греция
Коттедж 2 спальни
Мариес, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Перв…
Коттедж 3 спальни в Agios Kosmas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Kosmas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Кавале. Второй этаж состоит из одной спально…

Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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