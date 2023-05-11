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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Коттеджи
Коттеджи в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Kavala Prefecture
38
Кавала
38
Xanthi Municipality
5
Ксанти
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дим Драма
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Коттедж
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49 объектов найдено
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Коттедж 5 спален
Дадья, Греция
7
3
2
€ 290,000
На продажу жилой дом 350 кв.м отличной конструкции в Драме. Дом состоит из гостиной с камино…
Коттедж 6 комнат
Керамоти, Греция
6
1
€ 170,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 186 кв.м в Кавале. Недвижимость продается с мебелью. К …
Коттедж 5 спален
Zygos, Греция
7
3
3
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 2 спальни
Скала Калирахис, Греция
3
1
1
€ 170,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 1 спальня
Paradisos, Греция
2
1
1
€ 65,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Кавале. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 3 спальни
Exochi, Греция
3
1
172 м²
€ 1,000,000
Voula Exochi area, maisonette of 166sq.m. under construction, luxurious and minimal style - …
Коттедж 5 спален
Folia, Греция
6
2
2
€ 65,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Кавале на стадии строительства. Первый этаж …
Коттедж 7 комнат
Xanthi Municipality, Греция
7
1
€ 1,000,000
Продаётся здание в историческом центре города Ксанти, построено 1882ом году.В доме два этажа…
Коттедж 1 спальня
Ормос Принос, Греция
2
1
1
€ 144,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 43 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из одной спал…
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
6
2
€ 220,000
Продается двухэтажный дом на острове Тасос. Он находится в 10 минутах езды на машине от Скал…
Коттедж 5 комнат
Кастро, Греция
5
2
€ 500,000
Продается коттедж с небольшим участком на одном из красивейший островов в Эгейском море, Тас…
Коттедж 1 комната
Кастро, Греция
1
3
€ 400,000
Продается трехэтажный коттедж площадью 200 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором о…
Коттедж 5 комнат
Кастро, Греция
5
2
€ 300,000
Продаются новые коттеджи в 250 м от туристического поселка о-ова Тасос. Коттеджи находятся н…
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
6
2
€ 605,000
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
Коттедж 4 спальни
Тасос, Греция
6
1
1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Коттедж 1 комната
Скала Марион, Греция
1
3
€ 285,000
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
Коттедж 1 комната
Кастро, Греция
1
1
€ 500,000
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 300 кв.м на о-ве Тасос. Первый этаж (100 кв.м) сост…
Коттедж 3 спальни
Скала Калирахис, Греция
4
1
1
€ 265,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 3 спальных…
Коттедж 3 спальни
Теологос, Греция
5
2
1
€ 425,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 1 комната
Теологос, Греция
1
2
€ 160,000
Продаётся двухэтажный каменный коттедж площадью 120 кв.м. Хозяин сделал капитальный ремонт в…
Коттедж 3 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
5
1
2
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4
1
2
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4
2
€ 135,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
Коттедж 3 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
5
1
2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1
2
€ 125,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одног…
Коттедж 5 спален
Nea Iraklitsa, Греция
7
1
3
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Кавале. Второй этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
4
1
1
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 2 спальни
Потамья, Греция
3
1
1
€ 65,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 2 спальни
Мариес, Греция
3
1
1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Перв…
Коттедж 3 спальни
Agios Kosmas, Греция
4
2
1
€ 210,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Кавале. Второй этаж состоит из одной спально…
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Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
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